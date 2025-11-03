Stručnjak otkrio kako vozači reagiraju kad im djelatnik kaže da je pao na tehničkom

SVAKI PETI NE VALJA /

Gotovo svaki peti automobil koji vidite na cesti je - neispravan. U ukupnoj "populaciji" vozila u zemlji, njih 17 posto je ocijenjeno kao tehnički neispravno. Pokazuju to statistike Centra za vozila Hrvatske. Ovi podaci i nisu toliko loši, kada se uzme u obzir da nam je vozni park star više od 13 godina. Koje su najčešće nepravilnosti zbog kojih vozila ne prolaze tehnički doznaje Marko Šiklić koji je razgovarao s Lukom Dorićem iz Centra za vozila Hrvatske. Više u videu...