Prodavače s Dolca prebacili na drugu lokaciju: 'Sumnjam da ćemo se ikada vratiti'

'OČI VARAJU' /

Najpoznatiji zagrebački crveni suncobrani - preselili su se s Dolca na Europski trg. Trenutačno se ondje prodaje samo voće i povrće, i to duž cijelog prostora trga, od Palmotićeve pa do nekadašnjeg prostora Gradske kavane.

Dio prodavača smjestio se i uz gornji dio prema katedrali, a ondje će prodavati sve dok ne završi sanacija Dolca gdje je, podsjećamo, prošli tjedan došlo do urušavanja djela stropa. Privremeno preseljenje trajat će nekoliko tjedana, osim ako se ne utvrdi da su potrebni veći građevinski zahvati. Što na novu lokaciju kažu popularne kumice? Pogledajte u prilogu.