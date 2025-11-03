Hrvatski grad ruši granice turizma: Namjeravaju ostvariti i do milijun noćenja više
Razgovarali smo s direktorom Turističke zajednice Zadarske županije, Hrvojem Anićom
Turistička sezona u Zadru i dalje ne jenjava. U posljednjih godinu dana na zadarskom području su otvorena tri hotela visoke kategorije koji su znatno unaprijedili ponudu i privukli nove turiste.
"Hoteli su u Zadarskoj županiji ostvarili devet posto noćenja više nego lani što je odličan podatak", rekao je direktor Turističke zajednice Zadarske županije, Hrvoje Anić.
Dodaje i da je vrlo zadovoljan rastom noćenja od dva posto te rastom dolaska od jedan posto.
Najavljeni novi letovi
Najavljeni su i dodatni letovi do Zadra, a neki predviđaju da će oni donijeti do 300 000 dolazaka preko zime, odnosno milijun i 200 tisuća noćenja.
"To je postavljeno kao strateški cilj, znači govorimo o razdoblju ostvarivosti od nekoliko godina. U tri do pet godina bi to moglo biti ostvarivo", rekao je Anić.
Ističe da za uvođenje novih letova prvo treba proučiti tradicionalna tržišta.
"To su tržišta Srednje Europe - Austrija, Njemačka, Poljska, a dobre destinacije bi bile Nizozemska kao neko čvorište za interkontinentalne druge letove. Dobro bi nam došao i Beč", rekao je Anić.