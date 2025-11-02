RTL DOSJE /

Najteži mjesec za Vukovarce: Obljetnice otvaraju bolne rane i uspomene na poginule

A studeni koji je počeo sjećanjem na preminule, ujedno je i najteži mjesec u godini za Vukovarce. Uoči tužne obljetnice, tri desteljeća nakon Domovinskog rata Hrvatska i dalje traga za 1740 nestalih osoba. Njihove obitelji ni ove im godine nisu mogle na posljednja počivališta donijeti cvijeće i svijeće, no od potrage za najmilijima poručuju – nikada neće odustati. Više pogledajte u RTL Dosjeu Bojana Uranjeka. 

2.11.2025.
23:12
RTL Danas
Rtl DosjeVukovarDomovinski Rat
