Kako smanjiti svoj utjecaj na okoliš? Stručnjakinja iznenadila: 'Ne idite u dućan gladni!'

IDEJE NA STOLU: PETRA BOJIĆ PETRAČ /

Svaki tjedan pojedemo plastiku veličine kreditne kartice, veliki koraljni greben više nije šareno podmorje koje pamtimo,a od Jadrana nije ostalo ništa - ove informacije podijelila je Petra Bojić-Petrać iz WWF-a, svjetske organizacije za zaštitu prirode, gostujući u podcastu portala net.hr Ideje na stolu. A ako vam već sada zvuče kao fikcija i plašenje vješticama – nažalost, riječ je o stvarnosti.

WWF svake dvije godine objavljuje Izvještaj o stanju planeta, globalni "inventar" života na Zemlji. Posljednje izdanje, objavljeno u listopadu prošle godine, otkrilo je da su se populacije divljih vrsta u proteklih 50 godina smanjile za čak 73 posto. "To ne znači da smo ostali bez dvije trećine divljeg svijeta, ali realno – situacija je kritična. Doveli smo se do točke iza koje povratka više nema", upozorava Petra Bojić-Petrać. Znanstvenici su potvrdili da je prva točka preokreta već nastupila – riječ je o Velikom koraljnom grebenu u Australiji, koji zbog zagrijavanja mora i klimatskih promjena više nije ono raskošno podmorje iz dokumentaraca. Cijeli podcast pogledajte u videu