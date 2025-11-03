Nakon dugo vremena Hrvatska je u demografskom plusu, evo zašto nam se dogodio baby boom

POZITIVAN TREND /

Hrvatska nakon dugo vremena bilježi pozitivne demografske pomake. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, od lipnja do rujna rođeno je 656 beba više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ako se uzme prosječan broj od 20 učenika po razredu, Hrvatska je dobila 33 nova školska razreda.

Jedan mali, ali važan dio tog pozitivnog trenda dolazi i iz Dugopolja. “Mi smo šesteročlana obitelj s četvero djece. Najstarije ima 10 godina, a najmlađa godinu i tri mjeseca. Djecu planiramo uz Božju pomoć, a iako se ne vodimo novcem - potpore itekako dobro dođu”, poručuje Marija Vukojević iz Dugopolja.

Potpore lokalne zajednice i države dobro dođu. Ako gledamo posljednje mjesece, morat će pripremiti veći budžet jer u rodilištima je gužva. U lipnju je rođeno 173 djece više nego istog mjeseca lani, u srpnju 63 djece, u kolovozu 121, a u rujnu čak 299 više djece. Rast broja rođenih četiri mjeseca za redom nismo imali posljednjih pet godina. Više doznajte u prilogu Kristine Čirjak.