Proljev, grčevi pa i sepsa: Analize otkrile opasne bakterije u hrani iz dostave

Od poznatih do manje poznatih restorana – inspektori su naručili različitu hranu. Dostavljače koji su ju donijeli i zaustavili su, ali i provjerili. Gledalo se u kakvom su higijenskom stanju termobox torbe, ali i osobna higijena dostavljača.

I dok su neke bile doista uredne, u 20 posto njih utvrđena je nehigijena i nedostatak pranja, čišćenja i dezinfekcije.

Da doista ne rade, utvrdio je i Inspektorat. Osim torbi, nadzirali su i agregatore. U 20 takvih nadzora utvrđeno je više od 30 nepravilnosti. Izrečeno je i 15 kazni u iznosu od 3590 eura.

O nalazu Državnog inspektorata razgovarali smo u RTL-u Danas s Brankom Kolarićem, ravnateljem Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, koji je proveo analizu u ovom inspekcijskom nadzoru.