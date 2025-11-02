U jednom gradu će i djeca dobiti božićnice: A nekim i umirovljenike časte s 350 eura!

NEKI SU ŠIROKE RUKE /

Nakon što smo u RTL-u Danas objavili podatke o iznosu božićnica koje svojim zaposlenicima planiraju isplatiti državne tvrtke – donosimo i podatke o božićnicama koje svojim zaposlenicima i umirovljenicima planiraju isplatiti gradovi.

Upit smo poslali na adrese 20 najvećih gradova u Hrvatskoj, odgovore je poslalo njih 11. Situacija je šarolika, a ima i onih koji će ove godine biti izdašnije ruke, iako su lokalni izbori prošli, jedan grad uvodi stalan mjesečni dodatak za umirovljenike, a jedan će isplatiti dječje božićnice.