'TOTALNO RAZOČARANJE' /

Širi se nezadovoljstvo među brodarima u Splitu: Ostaju bez vezova na dvije godine

Sve će trajati dvije godine, a zbog toga privatni brodari ostaju bez vezova koje su koristili za ukrcaj i iskrcaj gostiju na kružnim putovanjima. Predstavnici brodara o tome su razgovarali s lučkom upravom, ali bez uspjeha. 

Radovi na gatu sv. Petra u punom su jeku. Luka će proširiti, ali trenutačno na ovom dijelu mjesta nema za nikoga. Upravo je to razlog nezadovoljstva brodovlasnika koji su ostali bez vezova u splitskoj gradskoj luci iduće dvije godine. Više pogledajte u prilogu.

1.11.2025.
21:40
Dragana Eterović
SplitBrodariVez
