Zagrebačka groblja uvela inovaciju za Svi svete: 'Za sve naše umorne i teže pokretne građane'

Blagdan je Svih Svetih - dan kada se prisjećamo svojih najmilijih koji više nisu s nama. Puni emocija i puni poštovanja građani na grobljima diljem zemlje. Svatko od njih čuva posebnu uspomenu.

RTL-ov reporter Boris Mišević javio se s Mirogoja gdje je razgovarao s voditeljem podružnice Gradskih groblja Igorom Rađenovićem.

Kako je protekao dan?

Kao što priliči blagdanu - mirno, dostojanstveno, usuđujem se reći lijepo. Kako je bilo prekrasno vrijeme, tako su bili prekrasni i ljudi, nije mi dojavljen ni najmanji incident. Na ovako lijep dan puno je ljudi, kao i svake godine.

Kažete da vam se čini manje ljudi, no vjerojatno je tu negdje broj koji je posjetio sva gradska groblja, ne samo Mirogoj.

Upravljamo s 26 groblja u Zagrebu i svugdje je puno ljudi. Očekivano jer blagdan pada na subotu, a Dušni dan na nedjelju pa je veliki broj građana posjetio groblja u protekla dva tjedna te je bila velika gužva. Sada su otišli svojim djedovima, bakama, majkama i očevima u Slavoniju ili Dalmaciju, ali neovisno o tome jako je puno ljudi. Vjerojatno je tome pomoglo vrijeme. Drago mi je da zajedno sa svima njima možemo na ovaj lijepi dan dostojanstveno se prisjetiti svojih najmilijih.

Prošlo je tu tisuća i tisuća ljudi, nije to lako organizirati i provesti da svi budu zadovoljni? Prošle godine ste imali vozila za prevoženje ljudi kroz groblja, je li to bilo i ove godine?

Zahvalio bih svim našim ljudima na groblju, danas ih radi 150 na svim grobljima da pomognemo, damo informacije, počistimo. Tu su i djelatnici Čistoće i ZET-a. Dugo smo bili u pripremama i dali smo si truda. Povrh javnog prijevoza i naših električnih autića, dodali smo i kružne vožnje kombijima da pomognemo svima teže pokretnima, umornima ili svima koji su imali više stvari za grobove. Bit će ih i sutra na Dušni dan, kao i infopultovi za sve one koji ne mogu pronaći svoje grobove ili traže neku pravnu informaciju. Tamo dežuraju naši ljudi do 24 sata. Hvala svima koji su pomogli u organizaciji, ali i građanima koji su uveličali ovaj dan.

POGLEDAJTE VIDEO: Neuspješni natječaji za grobare pa Holding zapošljava Filipince: Kažu da je plaća 1500 eura