LAKŠI ZA 57 KG /

Pobjednik 'Života na vagi' otkrio na što će potrošiti 20.000 eura nagrade

U RTL-ov show Život na vagi došao je s gotovo 170 kilograma, a otišao s gotovo 57 i pol kilograma manje. I tako je zasluženo Dominik postao pobjednik devete sezone emisije koja već godinama pomaže ljudima s prekomjernom težinom da vrate svoj život na pravi put. I ostalih 17 natjecatelja ponosno je pokazalo na čemu su radili posljednja tri mjeseca.

Dominik Šarić, pobjednik 9. sezone Života na vagi otkrio je na što će potrošiti novce: "Mislim da ću otplatit kredit i možda neki autić".

Marija Bartulović, pobjednica nefinalista 9. sezone Života na vaga vagi: "Jedva čekam da potrošim na robu 3 hiljade eura. hahaha! A dobro otić ću na janjetinu, nije da neću, ali mali komad janjetine ću uzet haha!"

Više pogledajte u prilogu.

 

1.11.2025.
21:02
Laura Damnjanović Šalamon
život Na VagiMršavljenjePobjednik
