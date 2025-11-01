Pronađena nestala vrijedna Picassova slika: Za sve je kriva nesvakidašnja zabuna

ZANIMLJIV RASPLET /

Zanimljiv rasplet nestanka slike „Mrtva priroda s gitarom“ u Madridu. Policija je nedavno pronašla vrijedan rad Pabla Picassa, no sada su javnosti otkrili da umjetninu nitko nije namjerno otuđio.

Sve je bila nesvakidašnja zabuna. Prvo su osobe zadužene za prijevoz na izložbu sliku zaboravili u predvorju, a starija susjeda misleći da je riječ o nečijem paketu, ponijela je kući. U međuvremenu je zaboravila na paket vrijedan čak 600 tisuća eura. Tek kad je na vijestima čula da se traži izgubljeno Picassovo djelo, shvatila je što zapravo ima u svom stanu.