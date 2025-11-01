Ovo je plan Ministarstva za rasterećenje liječnika: HZZO dobio dopis, što će biti s pacijentima?
Liječnici već godinama upozoravaju da su ambulante opterećene te da se bore s prevelikim brojem pacijenata
Liječnici obiteljske medicine upozoravaju da bi novi Pravilnik u kojem su izmjene i o ispričnicama mogao dodatno opteretiti ionako preopterećene ambulante.
Davorka Došen-Mrak, liječnica obiteljske medicine i članica KOHOM-a, poručuje da se liječnici svakodnevno bore s prevelikim brojem pacijenata te da će novi pravilnik situaciju samo pogoršati.
"Po pitanju ispričnica mislim da će se dodatno preopteretiti već i ovako debelo opterećene ambulante obiteljske medicine. Bespotrebnim pregledima za samoizlječive bolesti koje se mogu liječiti kod kuće. To može ispričati roditelj. Moja bi poruka bila – vrati dite materi", rekla je Došen-Mrak.
Ministarstvo kaže da se dogodio lapsus
Do sada su roditelji mogli neograničeno puta opravdati izostanak djeteta do tri dana. Prema novom prijedlogu, ta će se mogućnost ograničiti – no još nije poznato koliko točno dana i koliko puta u školskoj godini. Ministarstvo obrazovanja poručuje da će paziti da liječnici obiteljske medicine ne budu dodatno opterećeni.
Dodatnu zabrinutost liječnicima izazvala je i nedavna izjava ministra obrane Ivana Anušića, koji je rekao da će "domovi zdravlja i ambulante obiteljske medicine imati obavezu pregledavati ročnike".
Iz Ministarstva obrane naknadno su poručili da je riječ o lapsusu. "Moram priznati da nas je to zateklo i neugodno iznenadilo da nam se delegiraju zadaci, jer godinama apeliramo da nas se rastereti", rekla je Došen-Mrak.
Sve će ovisiti o volji liječnika
Kako pojašnjavaju stručnjaci, preglede ročnika neće obavljati obiteljski liječnici, nego specijalisti medicine rada. "U nacrtu Pravilnika predvidjeli smo da preglede ročnika rade specijalisti medicine rada i kolege diljem Hrvatske“, pojasnio je Davor Horvat, specijalist medicine rada i sporta.
Iz Ministarstva zdravstva poručuju da se aktivno radi na rasterećenju primarne zdravstvene zaštite. Ivana Portolan Pajić, ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva, pojašnjava da je HZZO-u poslan dopis kojim se limitira e-upis pacijenata:
"Ograničit će se e-upis pacijenata u ordinacije obiteljske medicine, pedijatara i ginekologa nakon što se dosegne standardni broj osiguranika – 1700 za liječnike obiteljske medicine i 950 za pedijatre", kaže ravnateljice Portolan Pajić. Nakon što se taj broj postigne, novi upisi neće biti zabranjeni, već će ovisiti isključivo o volji samog liječnika.