Srpski profesor o nezapamćenoj tragediji i budućnosti Srbije: 'Moramo izaći iz ludila'

TUŽNA OBLJETNICA /

Godina je dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu pri čemu je poginulo 16 ljudi, a u Novi Sad su stigle stotine tisuća ljudi odati počast. Nadstrešnica je, podsjećamo, bila obnovljena, a građani su nakon tragedije predvođeni studentima krenuli u prosvjede i blokade tražeći kažnjavanje odgovornih, pravednije društvo i kraj Vučićeva režima.

Što je postignuto u godinu dana prosvjeda, koje je rješenje za demokraciju u Srbiji i kako do pravednijeg društva - sve su to pitanja na koja je ekskluzivno za RTL Danas odgovorio srpski intelektualac Stevan Filipović, filmski režiser i profesor na beogradskoj Akademiji dramskih umjetnosti. Javio nam se s okupljanja i odavanja počasti žrtvama u Novom Sadu i podijelio svoje dojmove u ovom za mnoge emotivnom danu