Pitali smo vas tko izgleda bolje na terenu - Hajduk ili Dinamo? Evo vaših odgovora...

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'NEMAJU KVALITETU' /

U našoj stalnoj rubrici pitali smo vas tko ove sezone u prvenstvu izgleda bolje na terenu - Dinamo ili Hajduk?

Evo nekih odgovora: "Dinamovac sam, ali Dinamo nema igru, ali ima rezultate, dok Hajduk ove godine igra puno bolji nogomet nego prijašnjih sezona", piše Vedran Udovcic.

Ivan Marčec kaže: "Draži mi je Dinamo, ali Hajduk trenutačno izgleda bolje."

"Navijač sam Hajduka, ali ni jedni ni drugi ne igraju bajno. Ipak je Dinamo kvalitetnija momčad", iskrena je Lidija Novak. Vatroslav Stojanović piše: "Dinamo ima 30 igrača, ali nema kvalitetu da igra na 3 fronte." O subotnjem derbiju Dinama i Rijeke te gostovanju prvoplasiranog Hajduka u Koprivnici saznajte više u video prilogu.