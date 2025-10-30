Stručnjak o kibernetičkom napadu na ZET

ROĐENDAN LEGENDE /
Maradona nije mrtav! Još uvijek živi na jugu Italije: 'Ujedinio je čak i one sa sjevera'
Zbog pokušaja kibernetičkog napada Zagrebački električni tramvaj (ZET) u četvrtak je preventivno izolirao svoj informacijski sustav.
U prijepodnevnim satima pokrenuti su sigurnosni protokoli da bi se zaštitio sustav te se u suradnji s nadležnim tijelima i vanjskim stručnjacima radi na procjeni stanja, priopćili su iz ZET-a.
Prijevoz tramvajima i autobusima nesmetano funkcionira, no izvan funkcije su bila prodajna mjesta te šalteri prodaje na žičari kao i aplikacije MojZET i korištenje web portala.
O toj temi reporter RTL-a Danas Boris Mišević razgovarao je s Tomislavom Vazdarom, stručnjakom za kibernetičku sigurnost.