Stručnjak o kibernetičkom napadu na ZET

TOMISLAV VAZDAR /

Zbog pokušaja kibernetičkog napada Zagrebački električni tramvaj (ZET) u četvrtak je preventivno izolirao svoj informacijski sustav.

U prijepodnevnim satima pokrenuti su sigurnosni protokoli da bi se zaštitio sustav te se u suradnji s nadležnim tijelima i vanjskim stručnjacima radi na procjeni stanja, priopćili su iz ZET-a.

Prijevoz tramvajima i autobusima nesmetano funkcionira, no izvan funkcije su bila prodajna mjesta te šalteri prodaje na žičari kao i aplikacije MojZET i korištenje web portala.

O toj temi reporter RTL-a Danas Boris Mišević razgovarao je s Tomislavom Vazdarom, stručnjakom za kibernetičku sigurnost.