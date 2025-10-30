NE MOGU IH SE RIJEŠITI /

Smrljivi martini im okupirali cijelu kuću: 'Gdje god pogledam, oni su se uvukli'

Najezda smrdljivih martina sve češće muči Hrvate diljem zemlje, a posebno su izražene u Slavoniji gdje ovi kukci stvaraju probleme mnogim obiteljima. Očajna je i naša čitateljica iz naselja Prkovci u sastavu općine Ivankovo.  "Neka ljudi vide što su martini i svakodnevna borba", poručila je. Na fotografijama koje nam je poslala vidi se da su kukci prekrili njezin dom, a kako kaže, nemaju rješenja jer su najezdu pokušavali riješiti različitim sredstvima koja ne pomažu. "Gdje god pogledam, oni su se uvukli i svaki dan na ovo sunce izlaze. Kod nas je šuma preko puta i trebalo bi to špricati, samo eto, nikog ne zanima kako je nama boriti se s tom gamadi svaki dan", kaže nam očajna čitateljica.

 

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
30.10.2025.
10:47
danas.hr
Smrdljivi MartinSlavonijaNajezda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx