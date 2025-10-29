Rođen kao Francuz, umro kao Hrvat: Nakon 34 godine pronađeno tijelo vukovarskog heroja

JEAN-MICHEL NICOLIER /

Njegovo lice možete vidjeti na muralima, ne samo u Vukovaru, nego i usred Dalmatinske Zagore, u centru grada Korčule ili u Splitu. Mogli ste ga vidjeti i na ogromnom transparentu na utakmici hrvatske reprezentacije. Za ljude u Hrvatskoj on je simbol hrabrosti i nesebičnosti, simbol žrtve i ljudskosti. Do zadnjeg daha se borio za Vukovar, umro je za Hrvatsku, makar s njom nije imao nikakve veze, za Hrvatsku i za rat je doslovno čuo na televiziji. 34 godine nakon što je ubijen na Ovčari: pronađeno je tijelo vukovarskog heroja. Dok njegov ubojica i dalje mirno živi, na slobodi u Srbiji. Jean Michel Nicolier i Petar Panjkota