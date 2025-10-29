spreman za dalje /

Marko Martinjak otkrio koliki je plan oporavka i kada se vraća izazovima

Nakon velikog trijumfa u ringu, Marko Martinjak proživljava možda najintenzivnije razdoblje svoje karijere. Iako je u dvoboj ušao nesigurno, uslijedio je pravi preokret gotovo uraganski nastup kojim je preuzeo kontrolu i na kraju osvojio naslov prvaka.

Time je Martinjak ponovno vratio pojas u svoju kolekciju,  sada je vlasnik i super-cruiser titule i BKB naslova prvaka u bridger kategoriji (-102 kg).

No, pobjeda nije prošla bez posljedica. Tijekom borbe je slomio prst, što se vidjelo već u ringu, a detalj je ponovno privukao pažnju na press konferenciji u Zagrebu, gdje se Martinjak pojavio s imobilizacijom na šaci.

“Planiram kratki oporavak od dva mjeseca, a onda se vraćam treninzima i novim izazovima,” poručio je borac koji ni u trenutku ozljede nije gubio fokus ni borbeni duh.

29.10.2025.
20:52
Sportski.net
Marko MartinjakBare Knuckle Fighting ChampionshipBare Knuckle
