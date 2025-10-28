Hrvatska ima prvu medalju na Svjetskom prvenstvu: Matija Črep osvojio broncu u Kini

Hrvatski tekvondo borac Matija Črep osvojio je u utorak prvu medalju za Hrvatsku na Svjetskom tekvondo prvenstvu koje se od 23. do 30. listopada održava u Wuxiju u Kini.

Črep, član zagrebačkog Iona osvojio je broncu, a, na putu do medalje u kategoriji do 68 kg pobijedio je Finca Niku Myllynena (2-0), Tunižanina Faresa Boujemaija (2-1), Kubanca BrianaJosea Cantera Beniteza (2-0) i Čileanca Christiana Olivera (2-0). Na putu do finala zaustavio ga je predstavnik Tajlanda Banlung Tubtimdang koji je u finalu s 2-0 slavio protiv Koreanca Yuhyeon Seonga.

Matea Jelić, olimpijska pobjednica iz Tokija, osvajačica sedam velikih svjetskih i europskih odličja za Hrvatsku, ostala je bez odličja u Wuxiju. Jelić je u prvom kolu kategorije do 67 kg bila slobodna, u drugom je pobijedila Nizozemku Amy Mink da bi je u osmini finala svladala s 2-0 u rundama reprezentativka Mađarske Luana Marton koja je na kraju osvojila zlato.

Ovo svjetsko prvenstvo je jedan od najvažnijih događaja u ovom sportu i ima G-14 razinu prema klasifikaciji Svjetske taekwondo federacije. Natjecanje okuplja 1.000 sportaša iz cijelog svijeta.

