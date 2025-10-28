Loše vijesti s Maksimira: Dinamov reprezentativac zbog ozljede van terena na duže vrijeme

Dinamo je u ponedjeljak proživio večer za zaborav jer poraz od Vukovara (1:0) nije bila jedina loša vijest s vinkovačkog travnjaka.

Momčad Marija Kovačevića ostala je bez Morisа Valinčića, mladog braniča i novopečenog reprezentativca, koji je zbog distorzije gležnja prisiljen na pauzu od oko šest tjedana.

Valinčić se dan ranije našao na pretpozivu Zlatka Dalića za nadolazeće kvalifikacije, no nesretno je stradao na lošem terenu u Vinkovcima, koji su mnogi opisali kao „oranicu nedostojnu prvoligaškog nogometa“.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Novi problemi za Kovačevića

Dodatne glavobolje treneru Kovačeviću zadaje i ozljeda Luke Stojkovića, koji je također ozlijedio gležanj i čeka ga pregled u srijedu.

Njegov nastup protiv Rijeke, koja na Maksimir stiže na blagdan Svih svetih, pod velikim je upitnikom.

Uz Valinčićev izostanak, Dinamo se suočava s ozbiljnim problemom – nedostatkom desnog beka.

Prema posljednjim informacijama Pierre-Gabriel također je ozlijeđen, što znači da ne može igrati. Jedina opcija koju stožer razmatra jest uključivanje mladog Noe Mikića u sastav prve momčadi.

Poraz u Vinkovcima i gubitak dvojice ključnih igrača teško su pogodili Dinamo uoči derbija s Rijekom.

Kovačevića čeka zahtjevan zadatak pronaći rješenja u ionako tankoj kadrovskoj poziciji i osigurati mir pred završnicu jesenskog dijela sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić objavio novi popis: Na pretpozivu i neka potpuno nova imena