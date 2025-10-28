Analitika je rekla svoje: Ovim tempom navijači Hajduka konačno će moći slaviti

Za Hajduk je 11. kolo SHNL-a bilo kolo iz snova. U petak su uvjerljivom predstavom pobijedili Goricu 3:1 na gostovanju, a potom su tri dana kasnije dočekali kiks Dinama u Vinkovcima protiv Vukovara.

Hajduk je tako zasjeo na vrh ljestvice s tri boda više od Dinama, a analitička stranica Football Meets Data pozabavila se Hajdukovim šansama za naslov. Prema njihovim projekcijama, Hajduk bi trebao skupiti 75 bodova kako bi im šanse bile veće od 50 posto.

🇭🇷 Hajduk Split lead the Croatian league after 11/36 rounds with 3 pts ahead of 🇭🇷 Dinamo.



❓ How many points will 🇭🇷 Hajduk need to win their first 🏆 title since 2005?



Our Simulator shows that the lowest point tally that offers >50% chance is 75 pts.



🇭🇷 Hajduk currently wins… pic.twitter.com/jCeTHvYK5q — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 27, 2025

Trenutno, Hajduk je na prosjeku od 2,27 bodova po utakmici nakon 11 kola. Tim tempom, došli bi do 82 boda na kraju sezone čime bi njihove šanse za naslov bile na čak 96,5 posto. Prema tim projekcijama, Hajdukov 20-godišnje čekanje titule konačno prestaje.

