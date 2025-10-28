Dijamantna obljetnica najstarije navijačke skupine u Europi: 'Ponos Splita i simbol vjernosti'

Navijačka grupa koja prati splitski Hajduk, legendarna Torcida danas obilježava 75. obljetnicu postojanja. Jedna od najpopularnijih ultras-skupina u Europi prati Hajduk na svakoj utakmici, a povodom te obljetnice se oglasio i klub.

"Najstarija navijačka skupina u Europi, ponos Splita i simbol vjernosti – hvala vam što već 75 godina svojim srcem, glasom i dušom nosite Hajduk!", stoji u objavi splitskog kluba na društvenim mrežama.

"Torcida je osnovana 1950., uoči nogometne utakmice s Crvenom Zvezdom koju su pokrenuli dalmatinski studenti u Zagrebu Vjenceslav Žuvela, Ante Ivanišević, Ante Dorić i još neki, a prema riječima Ante Dorića glavni poticaj dao im je Bajdo Vukas koji je oduševljeno pričao o atmosferi na brazilskim stadionima. Splitski studenti koji su studirali u Zagrebu željeli su napraviti dotada neviđen spektakl kako bi pomogli igračima Hajduka u čemu su i uspjeli", stoji na stranicama Torcide.

Foto: Miroslav Lelas/pixsell

Foto: Miroslav Lelas/pixsell

