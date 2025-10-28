Vaterpolska noć u Zagrebu: Mladost traži prve bodove u povratku na europsku scenu

Vaterpolisti Mladosti u srijedu će od 20.30 sati ugostiti Radnički iz Kragujevca u susretu 2. kola skupine A Lige prvaka te pokušati osvojiti prve bodove u ovom natjecanju nakon poraza u Grčkoj od Olympiakosa u 1. kolu.

Bit će to ujedno i prva domaća utakmica Lige prvaka nakon šest godina, što daje dodatnu težinu i simboliku ovom ogledu.

"Imat ćemo tu prednost domaćeg terena, a ja se nadam i naših navijača. Momci su spremni, gladni, željni pobjede. Moramo biti takvi u svakoj utakmici, jer nam je grupa izuzetno teška, tražiti načina da osvojimo bodove. Tko god dođe nama, dolazi nam u kavez - sa željom i voljom da budemo pravi, čvrsti, borbeni, agresivni i karakterni. I da kući osvojimo bodove", najavio je trener Mladosti Mladen Bajić.

Napadač Franko Lazić naglasio je da u ovakvim utakmicama motiv nikada nije upitan.

"Utakmica Lige prvaka na domaćem bazenu - mislim da nam ne treba nikakav dodatan motiv za 'nabrijavanje'. Jednostavno moramo dati sve od sebe, od prvog do zadnjeg trenutka i ući maksimalno u utakmicu", kazao je Lazić.

Kapetan Ante Vukićević dodao je kako je ključ u energiji i disciplini od početka do kraja:

"Agresija, i agresija od prve do 32. minute. Na razini velike fokusiranosti i koncentracije od početka do kraja."

