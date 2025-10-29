Mlada Varaždinka ima toliko medalja da ih ne može ni prebrojati: Rastura uz taktove Baby Lasagne

Na tepihu u varaždinskoj dvorani, među šuštajem trake i tihim koracima, Tamara Artić svaki dan usavršava svoju rutinu.

Na devetom FIG Aura Cupu u Zagrebu, ova hrvatska reprezentativka osvojila je čak četiri medalje i brončani višebojski trofej.

"Ušla sam u sva četiri finala i rekla sam si ono daj sljedeći dan sve od sebe. Popravi to što si zabrljala možda u kvalifikacijama i onda sam u finalu sljedeći dan osvojila četiri medalje, dva zlata. To je bila lopta i traka i dva srebra u obruču i u čunjevima", rekla je Tamara.

U ritmičkoj gimnastici koristi se pet rekvizita – obruč, lopta, čunjevi, traka te vijača s kojom se natječu najmlađe gimnastičarke. Svaki od njih traži posebnu vještinu i osjećaj za pokret. Tamarina najdraža koreografija je upravo ona s čunjevima, na pjesmu Rim Tim Tagi Dim Baby Lasagne. Izvedba koja je postala pravi hit na natjecanjima.

"U zadnje vrijeme taj adrenalin koji me puca prije samog izlaska na teren volim i jako trenirati i mislim. Naravno, nekad bude teško, ali sve u svemu u zadnje vrijeme sam stvarno naučila uživati u tome."

Na natjecanjima suci boduju tehničku težinu i umjetnički dojam, preciznost bacanja, izražajnost i sklad pokreta s glazbom. Sitna pogreška, pad rekvizita ili korak viška mogu odlučiti o medalji.

Gimnastičarke su zvijezde, ali koreografi su srce i mozak svake vježbe. Rutina je drama u pokretu, priča koju tim ritmičarki i koreografa zajedno prenosi publici. Ipak, mnoge treniraju u ograničenim uvjetima, gdje upornost i predanost postaju ključ za postizanje vrhunskih rezultata.

"Uvjeti u Hrvatskoj za treniranje ritmičke gimnastike nisu baš najbolji. Evo kod nas, na primjer, u dvorani, malo nam je prenisko. Ne možemo raditi određene elemente, nemamo niti cijeli teren", rekla je Tamarina trenerica, Rea Strnad.

No, 21-godišnju Tamaru ograničeni uvjeti nikada nisu zaustavili.

"Ima jako puno talentirane djece, ali Tamara je uvijek bila radnik. Tamara je uvijek imala ogromnu želju i ogromnu volju i to je uvijek vuklo dalje. Jer svaki rad uvijek pobjeđuje i svaki talent na kraju", rekla je Strnad.

Tamara je prvu medalju osvojila sa samo šest godina, a danas ih ima toliko da ih ne može ni prebrojati. Sljedeće godine cilj joj je postati kraljica Aura Cupa, a ako ovako nastavi, ni Olimpijske igre nisu nedostižne.