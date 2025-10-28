Tuš mlade Slatinjanke ruši veće i jače hrvačice od nje: 'Ponosna sam, nadam se odlasku na OI'

Novi uspjeh mlade Slatinjanke proslavila je cijela hrvačka obitelj. Veronika Vilk, s broncom oko vrata, vratila se iz Novog Sada sa Svjetskog prvenstva do 23 godine. Nakon što se upisala u povijest hrvatskog hrvanja kao prva zlatna osvajačica, 19-godišnjakinja nastavlja s uspjesima.

"Ponosna sam na sebe. Možda sam malo sad svjesnija tog rezultata. Jer u tom trenutku ono veselje, uzbuđenje, taj adrenalin, ali evo stvarno je osjećaj super", rekla je Vilk.

Specijalnost mlade hrvačice je tuš kojim je u četvrtfinalu svladala Kanađanku. U polufinalu je bolja bila Amerikanka, ali je zato Vilk za broncu besprijekorno slavila 8:0 nad Turkinjom od koje je izgubila prošle godine, ali strepnju pred isčekivanjem protivnice dok je bila u repasažu s Ukrajinkom nije imala.

"Trener me pitao večer prije što misliš tko će, ja sam rekla da mislim da će turkinja pobjedit da je kvalitetnija. Ali nisam se opterećivala nakon te njene pobjede, bilo mi je okej idem ponovno hrvat s curom."

Iako među mlađima, u konkurencija do 72 kilograma - fizički nije odudarala. Ono što je presudilo je glava. Veronika se tako osim tehnike spremala i mentalno.

"Kako je trener rekao taj dan je bitno kako se tko probudi, kako se naspava, na koju nogu ustane. I mislim da zapravo to najveće presuđuje uz fizičko."

Korak po korak

Nastavi li s ovakvim uspjesima, Olimpijske igre u Los Angalesu 2028. ne mora samo sanjati.

"Mislim svakom sportašu bi trebale biti neki najviši cilj te Olimpijske igre. Naravno ne treba nigdje žuriti, treba ići korak po korak. Ali evo nadam se tom LA-u i 2028."

A prije toga Veronika je dobila priliku kao jedina Hrvatica usavršavati hrvačku tehniku na kampu Sveučilišta u Japanu. Zemlji koja je prvi put ikad otvorila vrata stranim sportašima.

"Jako se veselim što sam prepoznata od strane svjetske federacije što me ona izabrala kao jedinu curu iz hrvatske da odem tamo i vidim zapravo kako je to sve. Jako se veselim upoznati njihovu kulturu i vidjeti kako oni treniraju i nadam se kad se vratim da ću to znanje i iskustvo moći prenijeti i na ostale cure."

Veronika se sad vraća i onim izvansportskim aktivnostim gdje također mora biti u formi - studentskim klupama.