Mlada Slatinjanka ruši sve starije cure i osvaja medalje: Što će tek biti kad naraste?!

Nakon što je talentirana hrvačica, 19-godišnja Veronika Vilk prošloga tjedna osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu za mlađe seniore u Novom Sadu i tako nastavila svoj niz osvajanja odličja na međunarodnim natjecanjima, po njenom povratku Hrvatski hrvački savez upriličio je prigodnu konferenciju za medije na kojoj je mlada Slatinjanka otkrila svoje daljnje planove.

Već za nekolio dana Vilk će otputovati na dvotjedni trening-kamp u Japan i to uz potporu Svjetskog hrvačkog saveza (WWU). Japan je najjača svjetska nacija kada je žensko hrvanje u pitanju što se pokazalo i na Svjetskom prvenstvu u zagrebu prošloga mjeseca na kojem su Japanke osvojile šest zlatnih odličja.

"Hrvam jer to volim i jako se veselim što ću sljedeća dva tjedna provesti u Japanu gdje ću vidjeti kako treniraju Japanke koje su među najboljima na svijetu. Također, do kraja godine u planu je i odlazak u SAD, jer su i Amerikanke u samom svjetskom vrhu kada je žensko hrvanje u pitanju", rekla je Vilk koja se i osvrnula na svoj nastup u Novom Sadu:

"U prvoj sam se borbi jako dobro osjećala i lako pobijedila Kazahstanku. Uslijedila je borba protiv Kanađanke za koju sam se pripremila kao da će trajati svih šest minuta, ali sam ju uspjela 'tuširati'. Potom sam nesretno izgubila u polufinalu od Amerikanke Robinson od koje sam i ranije gubila, ali sam u borbi za broncu sa 8-0 bila bolja od Turkinje Sari. Od nje sam lani izgubila, ali sam u borbu ušla s puno samopouzdanja te sam pokazala kako sam na treninzima u zadnjih godinu dana napredovala".

Uspjehe Veronike Vilk prokomentirao je i njezin dugogodišnji trener Ivan Lukač.

"Ranije ove godine Veronika je osvojila medalju i na mlađeseniorskom europskom prvenstvu, a u Novom Sadu su nam se i poklopile neke stvari. Ždrijeb je bio povoljan, Veronika je bila u potpunosti fokusirana na natjecanje", rekao je Lukač.

Po nove medalje

Za Vilk je ovo šesta medalja s velikih natjecanja od kadetskog uzrasta nadalje, među njima se ističe svjetsko zlato do 17 godina osvojeno prije dvije godine u Istanbulu.

"Iako je sada osvojila medalju u kategoriji do 23 godine, Veronika je još uvijek uzrast U20 i sljedeće godine će nam biti fokus osvojiti medalju u toj kategoriji s obzirom da nema niti jednu, a bit će joj izlazna godina. Potom ćemo se u potpunosti okrenuti seniorskim natjecanjima koja i jesu cilj otkako smo počeli raditi prije nekoliko godina", dodao je Lukač.

Odlazak Vilk na dvotjedni trening-kamp u Japanu prokomentirao je i predsjednik HHS-a Vladimir Bregović.

"Budući kako u Hrvatskoj nemamo jaku konkurenciju u ženskom hrvanju, Veronika je dobila priliku za put u Japan uz potporu WWU-a koji je prepoznao njezin talent", kazao je Bregović koji se osvrnuo i na ostvareno u proteklom razdoblju te na očekivanja u budućnosti:

"Veronikinom medaljom podvučena je crta na ovu godinu u kojoj smo osvojili i svjetsku seniorsku medalju za prvenstvu kojemu smo bili domaćini u Zagrebu zahvaljujući Karlu Kodriću koji je bio brončani. No, već moramo gledati unaprijed jer nas u veljači očekuje domaći 'grand prix' turnir na kojemu ćemo imati konkurentnu reprezentaciju. Cilj nam je da nekoliko naših hrvača izbori nastup na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028., a tamo možda čak netko osvoji i medalju."

Na putu ka ostvarenju takvih planova HHS će imati i potporu krovne sportske organizacije, Hrvatskog olimpijskog odbora.

"Hrvačice su se pridružile bumu žena u borilačkim sportovima u Hrvatskoj, nakon velikih uspjeha u džudu, tekvondou pa i boksu. Nadamo se da će Veronika izboriti nastup na Olimpijskim igrama već za Los Angeles, ali kako će i za tri godine još uvijek biti jako mlada, onda ostaje Brisbane 2032", izjavio je direktor HOO-ova Ureda za olimpijski program Damir Šegota.