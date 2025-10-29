NOVI VAL NASILJA U GAZI /

Krvavi napadi na Gazu: Više od 100 mrtvih, među njima deseci djece: 'To je zastrašujuće!'

Izraelski zračni napadi na Pojas Gaze, jedni od najtežih u posljednje dvije godine, odnijeli su više od stotinu palestinskih života, potvrdilo je Hamasovo ministarstvo zdravstva. Među poginulima je 46 djece, a ozlijeđeno je više od 200 osoba.

Napadi su uslijedili nakon što je Izrael optužio Hamas za ubojstvo izraelskog vojnika, čime je doveden u pitanje krhki prekid vatre dogovoren početkom listopada.

Ujedinjeni narodi osudili su napade, upozoravajući da su se dogodili upravo u trenutku kada je stanovništvo Gaze počelo osjećati nadu u kraj nasilja. Izrael tvrdi da Hamas još uvijek nije vratio posmrtne ostatke 13 talaca otetih 7. listopada, dok Hamas optužbe odbacuje. Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
29.10.2025.
20:04
Ana Trcol
HamasPojas GazePalestina
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx