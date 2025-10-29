Ovo je krvnik koji je ubio Nicoliera: Hrvati ga znaju iz najpoznatije ratne fotografije

NIKAD NIJE ODGOVARAO /

Francuski dragovoljac i simbol žrtve Vukovara Jean-Michel Nicolier napokon je pronađen.

Za obitelj Francuza-heroja koji je dao život za Hrvatsku završila je mukotrpna potraga, ali ne i borba za pravdu. Na identifikaciju je, uz članove vlade i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, u srijedu ujutro stigla i njegova obitelj.

Jean Michel Nicolier s 25 godina otišao je braniti Vukovar. Prvo je ranjen na vukovarskom sajmištu, a devet dana kasnije iz bolnice je odveden na Ovčaru u hangar sa zarobljenicima. Tamo su ga četnici prvo brutalno mlatili, a potom i ubili. Njegov ubojica - Spasoje Petković zvani Štuka nakon zločina mu je, po tvrdnjama svjedoka - iz džepa još i uzeo 20 franaka.

Unatoč priznanju smaknuća, Nicolierov ubojica nikad nije odgovarao za krvavi zločin jer u Srbiji ima status zaštićenog svjedoka zbog suradnje s tužiteljstvom. A hrvatska javnost ga je imala prilike vidjeti i na najpoznatijoj ratnoj fotografiji gdje odvodi Slavka Batika - čovjeka čija je snimka nakon pada Vukovara obišla svijet.

Više pogledajte u prilogu