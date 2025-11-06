FREEMAIL
GIMNAZIJALCI PODRŽALI HRKU /

Jezive scene iz Beograda: Batinaši s letvama pozicionirani u Ćacilendu, pogledajte što su snimile naše kamere

U Beogradu su sinoć ponovno bile dvije Srbije jedna nasuprot druge. U takozvanom Ćacilendu pristaše predsjednika Aleksandra Vučića, a na ulicama Beograda građani i studenti koji su došli podržati Dijanu Hrku, majku koja je u padu nadstrešnice izgubila sina i već peti dan štrajka građu. Ne bi oni bili oni, da nije i jedan SNS-ov zastupnik odlučio također štrajkati glađu - kao odgovor Hrki. 

U Ćacilendu su ponovno snimljeni ljudi u crnom, a od toga najviše i strahuju građani. Reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić i snimatelj Goran Pavišić danima prate stanje na terenu, a jučer su ponovno svjedočili nevjerojatnim scenama. Batinaši s letvama i palicama pozicionirali su se u Pionirskom parku

Pred Skupštinu je stiglo i nekoliko stotina srednjoškolaca iz beogradskih gimnazija koji poručuju da neće odustati jer su i krenuli s razlogom.

6.11.2025.
12:54
