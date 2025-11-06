Mamdani trpi napade sa svih strana, izraelski ministar: 'Židovi New Yorka razmislite o preseljenju'

Ministri izraelske vlade osudili su izbor Zohrana Mamdanija kao prvog muslimanskog gradonačelnika New Yorka, pozivajući Židove iz tog grada da se presele u Izrael. Demokratski kandidat Mamdani izabran je u utorak za gradonačelnika New Yorka, postavši prvi musliman i Južnoazijac na toj funkciji, piše Anadolu.

„Grad koji je nekada bio simbol svjetske slobode predao je svoje ključeve pristaši Hamasa“, napisao je u srijedu izraelski ministar za pitanja dijaspore Amichai Chikli na društvenoj mreži X.

Chikli, član stranke Likud premijera Benjamina Netanyahua, nazvao je Mamdanijevu pobjedu „kritičnom prekretnicom“ za New York, „mjesto koje je od kraja 19. stoljeća postalo uporište najveće židovske zajednice na svijetu izvan Izraela“. „Pozivam Židove New Yorka da ozbiljno razmotre određivanje svog novog mjesta u Zemlji Izrael“, poručio je.

Izraelski napad na Mamdanija

Krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir nazvao je izbor Mamdanija za gradonačelnika New Yorka „trijumfom antisemitizma nad zdravim razumom“, označivši novoizabranog gradonačelnika kao „pristašu Hamasa, mrzitelja Izraela i otvorenog antisemita“.

Izraelski veleposlanik pri UN-u Danny Danon također je napao Mamdanija. „Mamdanijeve zapaljive izjave nas neće odvratiti“, rekao je Danon na X-u, obećavši jačanje veza s vođama židovske zajednice u New Yorku.

U izjavi za lokalni radio 103 FM, Danon je ustvrdio da izbor Mamdanija može narušiti „osjećaj sigurnosti židovske zajednice“, budući da je on izravno odgovoran za policijske snage.

Mamdani obećao uhititi Netanyahua u New Yorku

Mamdani je u predizbornim izjavama obećao naložiti policiji New Yorka uhićenje Netanyahua ako posjeti grad, u skladu s uhidbenim nalogom koji je izdao Međunarodni kazneni sud zbog ratnih zločina koje je premijer počinio u Pojasu Gaze. Također je više puta osudio antisemitizam i izrazio podršku židovskoj zajednici u gradu.

„Rekao sam pri svakoj prilici da u ovom gradu i u ovoj zemlji nema mjesta antisemitizmu. Rekao sam to jer je to nešto u što osobno vjerujem“, izjavio je tijekom svoje kampanje. Također je obećao izgradnju gradske uprave „koja nepokolebljivo stoji uz židovske njujorčane i koja ne posustaje u borbi protiv pošasti antisemitizma“.

Mamdani, koji ima više od 50% glasova u trostrukoj utrci s 91% prebrojanih glasova, uživa podršku široke i raznolike baze birača, uključujući Židove koji odbacuju politiku Netanyahuove vlade, osobito tijekom dvogodišnjeg genocidnog rata u Pojasu Gaze.

Izrael je ubio gotovo 69.000 ljudi, uglavnom žena i djece, te ranio više od 170.000 drugih u brutalnom napadu na Gazu od listopada 2023., prije nego što je ofenziva zaustavljena sporazumom o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. listopada.

