HOROR U SRBIJI /

Ubio partnericu kod Leskovca pa njezino tijelo sakrio u zamrzivač: Uhićen je nakon tri dana bijega

Ubio partnericu kod Leskovca pa njezino tijelo sakrio u zamrzivač: Uhićen je nakon tri dana bijega
Foto: Screenshot/facebook

Određen mu je pritvor do 48 sati, a uz kaznenu prijavu bit će priveden Višem javnom tužiteljstvu u Leskovcu

6.11.2025.
10:57
F.K.
Screenshot/facebook
Policija je u Leskovcu uhitila Dalibora Demirovića (43) iz Pečenjevca, kojeg sumnjiče za teško ubojstvo svoje partnerice Katarine Gligorijević (36). Policija sumnja da ju je Demirović usmrtio u nedjelju, 2. studenoga, u obiteljskoj kući, nakon čega je pobjegao. Određen mu je pritvor do 48 sati, a uz kaznenu prijavu bit će priveden Višem javnom tužiteljstvu u Leskovcu, piše Telegraf.rs.

Foto: Screenshot/facebook

Podsjetimo, monstruozni zločin koji je potresao Srbiju otkriven je kada je policija pronašla tijelo Katarine Gligorijević skriveno u zamrzivaču. Za njezino ubojstvo odmah je osumnjičen njezin izvanbračni partner, Dalibor Demirović.

Policija je odmah pokrenula intenzivnu potragu u okolici Leskovca. Prema riječima susjeda koji su također sudjelovali u potrazi, tijelo su navodno pronašla njegova djeca iz prvog braka. Demirović se, navodno, u trenutku bijega nalazio u kućnom pritvoru s elektroničkim nadzorom zbog drugog kaznenog djela. Policija pretpostavlja da je skinuo nanogicu i pobjegao crvenim automobilom.

U kućnom pritvoru je bio jer je, navodno, na policajca bacio oradu s terase. Međutim, mještani sumnjaju u tu verziju priče.

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavak žestokih sukoba u Srbiji: Uhitili autoprijevoznika koji je vozio studente na prosvjed

