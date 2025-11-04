Monstruozno ubojstvo u Srbiji! Tijelo Katarine pronađeno u zamrzivaču, traga se za ubojicom

Javnost u Srbiji potresao je monstruozan zločin. Tijelo Katarine Gligorijević pronađeno je u utorak navečer u zamrzivaču u obiteljskoj kući u selu Pečenjevci kod Leskovca. Kako se sumnja, ubio ju je njezin izvanbračni partner Dalibor Demirović, javlja Blic.

Srpski mediji pišu kako je kod Leskovca u tijeku intenzivna potraga za osumnjičenim. Prema riječima susjeda koji intenzivno tragaju za osumnjičenim za ubojstvo žene, tijelo su navodno pronašla njegova djeca iz prvog braka.

"Čuli smo da su oni prijavili zločin, a potom pobjegli. Tijelo je pronađeno u zamrzivaču. U selu je više od 20 policijskih vozila, cijelo selo ga traži", kažu susjedi. Ubijena žena, navdi Blic, živjela je u izvanbračnoj zajednici s osumnjičenim.

"Oni su u posljednjih godinu dana bili u nekakvom toksičnom odnosu, ona je čas odlazila, čas dolazila k njemu. Ona je rodom iz Leskovca, dolazila je ovdje u selo. Imali su jako turbulentan odnos", navode susjedi. Više javno tužiteljstvo u Leskovcu naložilo je obdukciju nakon koje će biti poznat točan uzrok smrti.

Oglasilo se tužiteljstvo u Leskovcu

"Policijska uprava u Leskovcu obavijestila je danas dežurnog tužitelja Višeg javnog tužiteljstva u ovom gradu da postoje osnovi sumnje da je D.D., tijekom prošle noći, usmrtio svoju izvanbračnu suprugu G.K. i da je ona, bez znakova života, pronađena u obiteljskoj kući osumnjičenog", navodi se u priopćenju Višeg javnog tužiteljstva u Leskovcu.

U priopćenju koje su mediji dobili od glavne javne tužiteljice Ljiljane Zlatanović Janković navodi se da tužiteljstvu još uvijek nije dostavljena kaznena prijava povodom ovog događaja, a prema informacijama kojima raspolažu, D.D. je u bijegu, odnosno još uvijek nije pronađen.

"Napominjemo da službenog priopćenja u vezi s ovim događajem nije bilo ni od strane Policijske uprave Leskovac, ni od strane Višeg javnog tužiteljstva u Leskovcu, s obzirom na to da je tužiteljstvo dalo naloge u cilju prikupljanja dodatnih obavijesti i daljnjeg postupanja policijskih službenika", ističe se u odgovoru Višeg tužiteljstva u Leskovcu.

