Jezivi prizori u Njemačkoj: Na 50 automobila ljude dočekale svastike išarane krvlju

Stanovnike grada Hanaua u Njemačkoj u četvrtak ujutro dočekao je jeziv prizor. Naime tijekom noći gotovo 50 automobila, fasada kuća i poštanskih sandučića premazano je ljudskom krvlju, a u nekim slučajevima krvlju je nacrtana i svastika.

Policija je priopćila kako je sve počelo kada je u srijedu kasno navečer jedan muškarac prijavio da je na haubi svojeg parkiranog automobila primijetio kukasti križ nacrtan crvenkastom tekućinom. Tijekom potrage po okolici, policajci su naišli na desetke sličnih slučajeva, prenosi Bild.

Prema prvim rezultatima posebnog testa, riječ je o ljudskoj krvi, no njezino podrijetlo zasad nije poznato. Iz policije poručuju da u okolici nema tragova ozlijeđenih osoba te da su motiv i okolnosti događaja potpuno nejasni.

Policija je pokrenula istragu zbog oštećenja imovine i upotrebe simbola zabranjenih organizacija.

Grad Hanau je javnosti poznat još od 2020. godine kada je desničarski terorist Tobias Rathjen ubio devet osoba u napadu na Shisha barove, nakon čega je ubio svoju majku i sebe.

