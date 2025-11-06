Naši susjedi pred vratima Europe: Ovo su posljednji koraci do ulaska u Uniju?

Crna Gora ostvarila je značajan napredak na putu prema članstvu u Europskoj uniji, ocijenjeno je u najnovijem izvješću Europske komisije koje je ovog utorka, 4. studenoga, predstavljeno u Bruxellesu. Najviši dužnosnici EU-a hvalili su Crnu Goru, poručujući da je najnapredniji kandidat, piše Deutsche Welle.

„Crna Gora je od svih država kandidatkinja najspremnija za članstvo u EU-u“, rekla je šefica europske diplomacije i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas, ističući da je proširenje Unije u nadolazećim godinama realna mogućnost.

Povjerenica EU-a za proširenje Marta Kos poručila je da se približava trenutak kada će Bruxelles početi pripreme za sklapanje ugovora o pristupanju s Crnom Gorom.

Zadržati dosadašnji tempo reformi

Crna Gora je u protekloj godini zatvorila četiri pregovaračka poglavlja, a plan je da do kraja godine zatvori još neka. Europska komisija poručuje da je održavanje stabilnog napretka u provođenju reformi i kontinuirano postizanje širokog političkog konsenzusa ključno za ostvarenje cilja zemlje da do kraja 2026. godine okonča pristupne pregovore.

Ako uspije zadržati dosadašnji tempo reformi, Crna Gora je na dobrom putu da ostvari taj ambiciozni cilj, poručuju iz Bruxellesa.

Veleposlanik Europske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, izjavio je da je ovo do sada najbolji izvještaj koji je Europska komisija dala o Crnoj Gori, ali je i upozorio: „Sljedeća godina, odnosno idućih 14 mjeseci, bit će presudni, posebno u vladavini prava te jačanju borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.“

Reakcije crnogorskih čelnika

Premijer Milojko Spajić rekao je da je ovogodišnji izvještaj najpozitivniji do sada te da potvrđuje da se radilo predano. „Izvještaj Europske komisije ukazuje i na izazove koje moramo riješiti. Preporuke Bruxellesa vidim kao mapu puta za Vladu i Parlament“, naglasio je Spajić, dodajući da je Crna Gora pokazala napredak u 18 od 33 pregovaračka poglavlja.

Izvještaj je pozdravio i veleposlanik Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten, koji je izjavio da je „Crna Gora ostvarila suštinski napredak u svim poglavljima te da su preporuke iz izvještaja snažan vodič ka ispunjavanju preostalih zadataka nužnih za članstvo“.

Preostali izazovi

Ti preostali zadaci uključuju više presuda za visoku korupciju i organizirani kriminal, imenovanje dužnosnika u pravosuđu – osobito nedostajućih sudaca Ustavnog suda – kao i čelnika još nekih važnih institucija, te nastavak izborne reforme. U gospodarskom dijelu traži se ograničavanje javne potrošnje.

„Važno je da ne gubite iz vida cilj. Sljedeća godina posebno je važna za Crnu Goru. To je velika prilika za vas da pokažete što možete donijeti na europski stol“, naglasio je veleposlanik EU-a Sattler.

Cilj: ulazak u EU 2028. godine

Iz Bruxellesa, međutim, poručuju da Europska unija ne nudi prečace i da proširenje ostaje proces zasnovan na zaslugama. U Vladi vjeruju da bi Crna Gora mogla ući u EU već 2028. godine ako do kraja 2026. okonča pregovore.

Kallas je ovog utorka rekla da je realan ulazak novih članica do 2030. godine. S druge strane, povjerenica Kos izjavila je da bi nove članice mogle biti stavljene „na probni rok“ kako bi se spriječilo da se po ulasku u EU „ponašaju kao trojanski konj Rusije“.

Kos je za Financial Times objasnila da bi, prema prijedlogu koji bi trebao otkloniti bojazan da bi nove članice mogle oponašati Mađarsku, one mogle biti stavljene na „probni rok“ od nekoliko godina, ali i isključene iz Unije u slučaju nazadovanja u području demokracije.

„Ne želim ostati zapamćena kao povjerenica koja je u Uniju uvela trojanske konje koji će postati aktivni za pet, deset ili petnaest godina“, rekla je Kos.

Što to može značiti za Crnu Goru, moglo bi se pokazati već 2026. – godine koja predstavlja priliku da se okonča pregovarački proces započet prije gotovo petnaest godina.

Kako izvještaj ocjenjuje vlast, a što kaže oporba?

Izvještaj Europske komisije potvrđuje da je Crna Gora još jednom prepoznata kao predvodnica europskih integracija u regiji, naglasio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić. Crna Gora, kako je poručio, ide u Europu uspravno i sa samopouzdanjem, svjesna svoje povijesti, vrijednosti i odgovornosti.

Predsjednik Odbora za europske integracije Skupštine Crne Gore i potpredsjednik Demokratske partije socijalista, Ivan Vuković, rekao je da je jasno da Unija želi vidjeti Crnu Goru kao 28. državu članicu daleko više nego određeni politički subjekti i brojni pojedinci koji danas čine njezinu državnu vlast.

„S izuzetkom nekoliko ministarstava koja dobro rade na planu europske integracije, ne postoji dovoljan stupanj posvećenosti i koordinacije na razini Vlade kada je riječ o crnogorskoj EU agendi“, zaključio je Vuković.

U istom izvješću o napretku Europska komisija je kritizirala Srbiju, posebice njezinu „ s EU-om neusklađenu vanjsku politiku". “Od Srbije se očekuje da prevlada zastoj u području pravosuđa i temeljnih prava te hitno preokrene nazadovanje u pogledu slobode izražavanja, kao i da osigura napredak u vezi s izbornim okvirom”, rekla je povjerenica Kos.

