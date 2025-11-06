U Beogradu Ćaciji brutalno napali novinara: Policija sve promatrala iz udaljenosti

Tijekom prosvjeda u Beogradu u kojem se danima suprotstavljaju pristaše i protivnici Aleksandra Vučića, brutalno je napadnut novinar KTV-a, Nemanja Šarović.

Šarović je poznat je po ismijavanju pristaša Srpske napredne stranke, a nekoć je bio bliski suradnik Vojislava Šešelja. Nakon što je napustio Šešeljevu Srpsku radikalnu stranku, osnovao je pokret "Ljubav, vjera, nada".

U sklopu svog medijskog aktivizma često ismijava Vučića i njegove pristaše, a posljednjih godinu dana redovito obilazi i ćacije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Gađali ga petardama i bocama

Na Instagram profilu pokreta "Ljubav, vjera, nada" objavili su video napada. Ekipa KTV-a je s opremom za snimanje stajala pokraj ceste gdje su prolazile Vučićeve pristaše koje su krenule vrijeđati Šarovića. Neki od njih su mu vikali 'pi*ko ustaška'.

Incident je ubrzo eskalirao kada su pristaše krenule na Šarovića bacati različite predmete, među kojima su bile boce, ali i petarde. Jedan je muškarac Šaroviću nasilno izbio mikrofon iz ruke, a nekoliko njih ga je guralo.

Policija nije reagirala

Na snimci se vidi i da je iza novinarske ekipe KTV-a cijelo vrijeme stajao kordon policije koji nije niti u jednom momentu reagirao, što je razljutilo dio okupljenih.

Građani su pokušali dozvati policajce da zaustave napad na novinare, ali bezuspješno.

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavak žestokih sukoba u Srbiji: Uhitili autoprijevoznika koji je vozio studente na prosvjed