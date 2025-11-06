U Beogradu Ćaciji brutalno napali novinara: Policija sve promatrala iz udaljenosti
Šarović je poznat je po ismijavanju pristaša Srpske napredne stranke, a nekoć je bio bliski suradnik Vojislava Šešelja
Tijekom prosvjeda u Beogradu u kojem se danima suprotstavljaju pristaše i protivnici Aleksandra Vučića, brutalno je napadnut novinar KTV-a, Nemanja Šarović.
Šarović je poznat je po ismijavanju pristaša Srpske napredne stranke, a nekoć je bio bliski suradnik Vojislava Šešelja. Nakon što je napustio Šešeljevu Srpsku radikalnu stranku, osnovao je pokret "Ljubav, vjera, nada".
U sklopu svog medijskog aktivizma često ismijava Vučića i njegove pristaše, a posljednjih godinu dana redovito obilazi i ćacije.
Gađali ga petardama i bocama
Na Instagram profilu pokreta "Ljubav, vjera, nada" objavili su video napada. Ekipa KTV-a je s opremom za snimanje stajala pokraj ceste gdje su prolazile Vučićeve pristaše koje su krenule vrijeđati Šarovića. Neki od njih su mu vikali 'pi*ko ustaška'.
Incident je ubrzo eskalirao kada su pristaše krenule na Šarovića bacati različite predmete, među kojima su bile boce, ali i petarde. Jedan je muškarac Šaroviću nasilno izbio mikrofon iz ruke, a nekoliko njih ga je guralo.
Policija nije reagirala
Na snimci se vidi i da je iza novinarske ekipe KTV-a cijelo vrijeme stajao kordon policije koji nije niti u jednom momentu reagirao, što je razljutilo dio okupljenih.
Građani su pokušali dozvati policajce da zaustave napad na novinare, ali bezuspješno.
