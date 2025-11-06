FREEMAIL
ODALI POČAST /

Thompson i Dalić na sprovodu Jean-Michela, pogledajte gdje su prvo otišli kad su došli na groblje

Na Memorijalnom groblju u Vukovaru danas će biti sahranjen Jean-Michel Nicolier, čiji su posmrtni ostaci i službeno identificirani prošlog tjedna. Posmrtni ostaci pronađeni su u grobnici na Ovčari, a uz njega pronađeni su i hrvatskih branitelja Josipa Batarela i Zorislava Gašpara, kao i Dragutina Štica na Petrovačkoj doli. 

Prije samog sprovoda, na grob Blage Zadre stigli su ministar Ivan Anušić, Marko Perković Thompson te izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

Sve o posljednjem ispraćaju Jean-Michela Nicoliera pratite OVDJE.

6.11.2025.
13:42
danas.hr
Jean Michel NicollierSprovodVukovarMarko Perković ThompsonZlatko DalićIspraćaj Jean-michel Nicoliera
