Thompson i Dalić na sprovodu Jean-Michela, pogledajte gdje su prvo otišli kad su došli na groblje

Na Memorijalnom groblju u Vukovaru danas će biti sahranjen Jean-Michel Nicolier, čiji su posmrtni ostaci i službeno identificirani prošlog tjedna. Posmrtni ostaci pronađeni su u grobnici na Ovčari, a uz njega pronađeni su i hrvatskih branitelja Josipa Batarela i Zorislava Gašpara, kao i Dragutina Štica na Petrovačkoj doli.

Prije samog sprovoda, na grob Blage Zadre stigli su ministar Ivan Anušić, Marko Perković Thompson te izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

