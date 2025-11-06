Trojica 'hrabrih mladića' u crnom završila u pritvoru, a obrana tvrdi: 'Nema razloga za to...'

Sudac istrage splitskog Županijskog suda prihvatio je prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Splitu te odredio jednomjesečni pritvor trojici privedenih zbog prekida programa Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Gradskom kotaru Blatine, piše dalmatinski portal.

Incident se zbio u ponedjeljak oko 18.30 sati samo pola sata prije početka manifestacije Dana srpske kulture koju je organiziralo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta. U objekt kotara upala je grupa mladića koji su zahtijevali da članovi KUD-a iz Novog Sada napuste prostorije jer se "odvijanje programa ne može događati u mjesecu obilježavanja pada Vukovara".

U to vrijeme se u prostoriji nalazilo osam djevojaka i mladića, članova KUD- a, te nekolicina starijih ljudi koji su bez pogovora napustili objekt. Navodno su mladići, od kojih su neki imali kapuljače na glavi, uzvikivali "Za dom spremni". Cijeli slučaj je prijavljen policiji koja je odmah počela kriminalističko istraživanje. Odmah nakon incidenta većina stranaka, ali i brojni političari, među kojima premijer Andrej Plenković i predsjednik RH Zoran Milanović, osudili su taj čin.

Obrana najavila žalbu

Dan kasnije, splitska policija uhitila je ukupno tri osobe koje dovode u vezu s incidentom. Trojci je pritvor određen zbog utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Obrana je najavila žalbu. Odvjetnik Vinko Ljubičić izjavio je da ne samo da nije bilo razloga za pritvor, nego nema ni kaznenog djela jer ono što im se stavlja na teret ne predstavlja kazneno djelo.

Ljubičić je jučer za RTL Danas izjavio da njegov branjenik poriče da je počinio bilo kakvo kazneno djelo. "Ne poriče da se tu našao, inače tu živi i često dolazi, ali nije učinio nikakvu radnju koja bi se mogla smatrati pod kazneno djelo koje mu se stavlja na teret", rekao je Ljubičić.

Osim trojice osumnjičenika koji su otpremljeni u zatvor, policija je privela još šestoricu koji su na ispitivanju u Državnom odvjetništvu. Očekuje se da bi tijekom dana i oni trebali izaći pred suca istrage zbog odluke o pritvoru.

Privedeni su prijavljeni za nasilničko ponašanje koje se kažnjava kaznom i do pet godina zatvora te povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti za što je predviđena kazna do jedne godine zatvora. Za ovo drugo kazneno djelo prijavljeni su za zločin iz mržnje što će se u postupku tretirati kao otegotna okolnost.

