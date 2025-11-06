Ministrica lajkala Milanovićevu objavu: 'Bila sam u temperaturi, točno se sjećam'

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek potvrdila je u četvrtak da je smjena savjetnika ministra turizma Marka Žaje dogovorena s političkim partnerima i kako je svima dužnost i obveza u vladajućoj većini čuvati ustavne vrednote.

Na pitanje novinara nakon sjednice Vlade je li smjena Marka Žaje, inače predsjednika Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije, 'dobar potez' i 'je li to trebalo učiniti odmah', odgovorila je da su u svim reakcijama na incident u Splitu bili i unisoni i pravovremeni.

"Komunicirali smo politički i najoštrije osudili taj događaj. Ja sam to rekla jučer, ponovit ću i danas - zaista nešto što je potpuno neprimjereno, nedozvoljeno u demokratskoj državi, a slijedom toga, ministar je poduzeo korak kakav je poduzeo. Ono što je važno, to je napravljeno u suglasju svih koji sudjelujemo u ovoj većini i dosljedno ćemo, kao što smo to radili do sada, tako ćemo i ubuduće, čuvati ustavne vrednote, to je nešto što nam je svima i dužnost i obaveza", rekla je Obuljen Koržinek.

O 'lajkanju' Milanovića: 'Slučajno, imala sam temperaturu'

Novinari su je pitali i za komentar aktualnih rasprava u javnom i medijskom prostoru o tome - što i tko "lajka" na društvenim mrežama. Krenulo je sa lajkom zastupnice Dalije Orešković, koji je izazvao niz kritičkih reakcija i nastavilo se, a, podsjetili su novinari, svojedobno je i ministrica "lajkala" objavu predsjednika Milanovića u kojoj proziva ministra Butkovića.

Obuljen Koržinek odgovorila je da je to bilo slučajno.

"Bila sam u temperaturi, točno se sjećam, više od 38 stupnjeva, pa sam onako u šali rekla da samo u takvom stanju mogu lajkati takve objave, ali mislim, dogodi se nekad, kako mi svi brzo čitamo, pratimo medije i tako dalje. Osobno nisam sklona tom tipu interakcije na društvenim mrežama, više pratim ono što se zbiva, a ne ulazim u interakciju osim s kulturnim ustanovama. Međutim, mislim da su to banalne situacije. Telefoni su jako nježni, pa svatko može napraviti neki možda pokret koji nije osvijestio", pojasnila je Obuljen Koržinek.

'Doživjela sam od zastupnika neke huškačke poruke'

Smatra da je ono što je puno važnije od jednog "lajka" ili komentara, ono kako se nastupa, kakve se poruke šalju, kakvo se okružje u društvu promovira i kakva se atmosfera stvara.

HDZ je svih ovih godina, a sada je u desetoj godini mandata, uvijek bio posvećen stvaranju jednog okruženja tolerancije, uvažavanja, rasprave koja će se odvijati argumentima, a ne uvredama, podmetanjima, lažima i dezinformacijama, naglasila je ministrica kulture.

"Spomenuli ste jednu saborsku zastupnicu i ja sam zadnja dva dana doživjela od jednog drugog saborskog zastupnika zaista neke huškačke poruke. To nije narativ koji trebamo podržavati u javnom prostoru, ne treba ga možda previše ni prenositi", poručila je.

"Trebamo stvarati okružje tolerancije, uvažavanja, poštivanja zakona, osude svih postupaka ili događaja koji ruše temeljne vrednote našeg društva, kao što je bio ovaj događaj u Splitu, i na takav način zaista pridonositi da naše društvo bude bolje. Mi smo tome posvećeni. To građani osjećaju i prepoznaju. Zato nam i daju povjerenje", istaknula je ministrica Obuljek Koržinek. Kaže kako nije prijavila zastupnika ni njegove huškačke poruke, jer postoje službe koje procjenjuju kad trebaju ili ne trebaju reagirati.

'Društvene mreže nisu medij'

Na ponovljena pitanja novinara o 'lajkovima' je li s pozicije ministrice medija bolje ostaviti taj "lajk" kada se tako nešto omakne ili ga ukloniti naknadno, odgovorila je kako društvene mreže nisu mediji pa ostavlja svakome na procjenu.

"Puno je važnije kako se nastupa u javnom prostoru, kakve se poruke šalju, kakve vrijednosti promoviraju, služi li se netko istinom ili lažima i to je ono što treba isticati i to je ono čega nedostaje u političkom diskursu, pogotovo kada je riječ o oporbi", zaključila je Obuljen Koržinek.

