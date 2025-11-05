Tenzije na vrhuncu, ljudi u crnom stigli pred Skupštinu: Građani strahuju od ovog scenarija

NAPETO U SRBIJI /

U Beogradu dvije Srbije jedna nasuprot druge. U takozvanom Ćacilendu, iz kojeg odjekuje glazba, pristaše predsjednika Aleksandra Vučića, a na ulicama Beograda građani i studenti koji su došli podržati Dijanu Hrku, majku koja je u padu nadstrešnice izgubila sina i već četvrti dan štrajka građu.

Naša ekipa ušla je u Ćacilend gdje je uz Vučićeve pristaše i SNS-ov zastupnik, koji je također stupio u štrajk glađu.

Ljudi u crnom

Situaciju ispred Skupštine u Beogradu pratimo uživo. Program u Ćacilendu trajao je dvadesetak minuta, već su snimljeni ljudi koji su organizirano dovedeni i idu prema Novom Beogradu gdje su ih iskrcali i ponovno ukrcali autobusi.

U prvim redovima sve je više muškaraca obučenih u crno. Upravo je to ono od čega strahuju građani. To je scenarij koji se dogodio u nedjelju, kada su u jednom trenutku, kako kažu građani plaćeni batinaši krenuli s provokacijom pa je reagirala policija.

Više pogledajte u videu