RTL se oprašta od Borisa Kavića - profesionalca na kojeg smo se uvijek mogli osloniti

IN MEMORIAM /

S dubokom tugom opraštamo se od našeg dragog kolege i prijatelja Borisa Kavića, koji nas je napustio u 54. godini života.

Boris je bio jedan od najistaknutijih snimatelja svoje generacije — profesionalac na kojeg smo se uvijek mogli osloniti.

S RTL-om je surađivao više od 2 desetljeća, njegova kamera obilježila je neke od najvažnijih trenutaka naše novije povijesti uvijek s naglaskom na ljude i njihove priče.

Poznat po svom vedrom duhu i radoznalosti — zbog koje smo se znali našaliti da je i novinar i snimatelj u jednome — ostavio je neizbrisiv trag u redakciji i među svima koji su ga poznavali.

Nedostajat će nam njegova energija, humor i smijeh s kojim je svakodnevno ulazio u redakciju. Iza sebe ostavlja obitelj koju je neizmjerno volio i o kojoj je uvijek govorio s ponosom. U ime cijele redakcije izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali.

Počivao u miru.