Zlatko Dalić dolazi na Jean-Michelov sprovod: Evo koliko se ljudi očekuje

Nitko ne zna koliko će točno građana doći na posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera, ali procjene kažu od 10 do 20 tisuća ljudi.

Uz državni vrh, na ispraćaj će doći brojne osobe iz javnog života, tako i brojni proslavljeni sportaši. RTL-u Danas potvrđeno je da stiže i izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

Uz lijes će biti Nicolierovu suborci i tako mu odavati počast. Ispratit će ga i Klapa Hrvatske ratne mornarice

