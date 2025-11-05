Kako ćemo plaćati cestarinu, što s ENC-om i kad nestaju gužve? Prvi čovjek novog sustava otkrio detalje

Počelo je postavljanje novog sustava naplate cestarina kojim bi gužve na autocestama trebale otići u povijest. Prvi radovi krenuli su na autocesti A3 između Popovače i Kutine. Kada će sustav zaživjeti s prvim čovjekom ovog projekta Hrvojem Dorčićem razgovarala je reporterka RTL-a Danas Marina Brcković.

Kada će sustav zaživjeti?

Svi građevinski radovi, postavljanje portala, i opremanje sustava te priključak na elektroenergetsku mrežu i svjetlovodnu mrežu HAC-a trebali bi biti završeni do kraja rujna sljedeće godine.

Hoće li tada krenuti novi sustav naplate cestarina ili nešto kasnije?

Nešto kasnije s obzirom na to da su ovo radovi koji su važan dio sustava i predstavljaju preduvjet za njegov rad. Međutim, glavni dio je središnji sustav koji se već naveliko razvija te ćemo nakon razvoja njega i završetka radova pokrenuti veliki broj ispitivanja kako bismo utvrdili da je sustav potpuno funkcionalan i onda ćemo ga operativno upogoniti.

Znači prije pokretanja sustava bit će testiranja. Kada će ono krenuti?

Predvidjeli smo veliki broj ispitivanja. Prva interna će krenuti u prosincu ove godine nakon što portal opremimo opremom, nakon toga slijede tvornička ispitivanja, prva ispitivanja na mjestu ugradnje. Međutim, tri je mjeseca predviđeno za paralelan rad oba sustava pa očekujemo da će u zadnjem kvartalu ove godine sustav biti tehnički spreman.

Što to znači za građane? Kako će onda oni moći plaćati cestarinu?

Novi sustav će biti dostupan i jednostavan za upotrebu. Postojeći korisnici ENC-a će ga i dalje moći koristiti, jedino će morati povezati svoj uređaj s registracijskom oznakom svog vozila, a građani koji se odluče da će plaćati putem nove tehnologije morat će povezati registracijsku oznaku svog vozila s valjanim sredstvom plaćanja, dok će za teška vozila upotreba ENC-a biti obavezna.

Kada kreće rušenje naplatnih kućica?

Nakon što sustav pustimo u produkciju, sukcesivno ćemo krenuti s tim procesom. Imamo veliki broj tih objekata pa će nam prioriteti biti čeone naplate kako bismo osigurali bolju protočnost prometa.

Kada onda možemo konačno reći zbogom gužvama koje gledamo ljeti?

Sustav će biti tehnički spreman u zadnjem kvartalu ove godine, nakon što uspješno prođu sva testiranja u što smo uvjereni, sustav ćemo operativno pustiti u funkciju i nakon toga ne očekujemo više gužve na naplatnim postajama na autocestama.

POGLEDAJTE VIDEO: Direktor Hrvatskih autocesta o gužvama: 'Normalne su, strani turisti se ne žale'