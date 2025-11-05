SMJENA ŠEFA /

Dujić konačno odlazi s čela Hrvatskih šuma, ali ostaje u Upravi: Doznajemo detalje

Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Jedan od mogućih razloga zašto Dujić ostaje, tvrde sugovornici, je i zbog nastavka suradnje s nadležnim institucijama vezano uz istragu koja se pokrenula uz postupanje s drvnom masom

5.11.2025.
19:23
Dajana Šošić
Dusko Jaramaz/pixsell
RTL Danas doznaje da će Vlada na sjednici u četvrtak Skupštini Hrvatskih šuma predložiti imenovanje novog vršitelja dužnosti za poziciju predsjednika Uprave Hrvatskih šuma. 

Doznajemo da će to biti Joško Radanović, bivši kandidat Domovinskog pokreta (DP) za gradonačelnika Iloka. 

Što će biti s Dujićem? 

Međutim, Nediljko Dujić još će neko vrijeme ostati član Uprave, ali sugovornici tvrde da to neće trajati dulje od jednog ili dva mjeseca, odnosno dok se ne raspiše javni natječaj za odabir članova Uprave i to po novom Zakonu koji je Vlada donijela radi pristupanja OECD-u. 

Jedan od mogućih razloga zašto Dujić ostaje, tvrde sugovornici, je i zbog nastavka suradnje s nadležnim institucijama vezano uz istragu koja se pokrenula uz postupanje s drvnom masom. 

Podsjetimo, odlazak Dujića još početkom godine bio je uvjet DP-a i Josipa Dabre za potporu i izglasavanje Davida Vlajčića u Saboru nakon odlaska Dabre s pozicije ministra poljoprivrede. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske šume opet gore. Donosimo obradu hita 'Ugasi me' u režiji Plenkovića i Penave

 

