Hrvati otkrili kolika plaća je potrebna za normalan život: Tihomir citirao kultnu izjavu

I peti krug pregovora o plaćama bez dogovora. Sindikati javnih i državnih službi ponovno su za istim stolom s predstavnicima Vlade razgovarali o temeljnom kolektivnom ugovoru za sljedeću godinu.

Vladina ponuda, koja uključuje minimalno povećanje osnovice od 1.015 eura od 1. srpnja i uvođenje toplog obroka u iznosu od 30 eura, za sindikate je neprihvatljiva te oni ustraju na rastu osnovice za četiri posto od 1. siječnja i još dodatna četiri posto od 1. rujna.

Pitali smo vas

U našoj redovnoj rubrici "Pitamo vas", pitali smo i vas kolika je plaća potreba za normalan život u Hrvatskoj. Sada donosimo neke od odgovora.

"Minimalna plaća 2.500, a mirovina 1.500", tvrdi Zrinka. Silvija dodaje: "Ovisno koliko članova obitelji hranite, kolike su režije, krediti i drugi mjesečni troškovi. Otprilike 3.000 eura u mom slučaju. Minimalno".

Filip pak poručuje: "Pa toliko koliko zastupnici dobivaju", dok je Tihomir citirao bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović: "8.000 eura. Neki kažu da se to ne može, ja vam tvrdim da se to može".

