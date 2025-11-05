PITAMO VAS /

Kolika je plaća potrebna za normalan život u Hrvatskoj?

Kolika je plaća potrebna za normalan život u Hrvatskoj?
Foto: Luka Antunac/pixsell

Dio odgovora objavit ćemo u RTL-u danas u 16.30 sati

5.11.2025.
12:02
danas.hr
Luka Antunac/pixsell
Nakon što su sindikati prije tri tjedna jednoglasno odbili ponudu Vlade za povećanje osnovice i drugih materijalnih prava u 2026. godini, u srijedu se održava novi pregovarački sastanak između Vlade RH i sindikata javnih službi.

Vlada je u listopadu ponudila povećanje osnovice plaće od 1. rujna iduće godine za samo jedan posto, uz povećanje naknade za novorođeno dijete u visini pune proračunske osnovice (oko 440 eura) te podizanje terenskog dodatka na 30 eura. Tu ponudu predstavnici sindikata su glatko odbili.

Pitamo vas

Zato vas u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" pitamo: "Kolika je plaća potrebna za normalan život u Hrvatskoj?"

Odgovore pišite na Facebook stranici našeg portala, a dio ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati. 

