Kolika je plaća potrebna za normalan život u Hrvatskoj?

Nakon što su sindikati prije tri tjedna jednoglasno odbili ponudu Vlade za povećanje osnovice i drugih materijalnih prava u 2026. godini, u srijedu se održava novi pregovarački sastanak između Vlade RH i sindikata javnih službi.

Vlada je u listopadu ponudila povećanje osnovice plaće od 1. rujna iduće godine za samo jedan posto, uz povećanje naknade za novorođeno dijete u visini pune proračunske osnovice (oko 440 eura) te podizanje terenskog dodatka na 30 eura. Tu ponudu predstavnici sindikata su glatko odbili.

