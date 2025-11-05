Bartelo, Štic, Gašo: Heroji koji se ne zaboravljaju! Prijatelji pričaju o njihovoj hrabrosti i nesebičnosti

Zorislav Gašpar, Josip Batarelo, Dragutin Štic. Svoje živote dali su u borbi za Hrvatsku. Sjećanja suboraca i prijatelja na njih i najteže dane obrane Vukovara puna su emocija.

„Samo su odvažni i oni koji su bili spremni dati svoje živote ostali.“ kaže Ivan Anđelić - Doktor, suborac Zorislava Gašpara.

A Zorislav, Josip i Dragutin bili su takvi ljudi.

„Jednom riječju bio je čovjek na kojeg se moglo uvijek osloniti i koji je imao ne svoje ti, već je imao svoje ja.“ kaže Berislav Vrančić, prijatelj Josipa Batarela.

Svoje emocije rado su dijelili i s drugima.

„To je bio izuzetno vedar veseo čovjek, u Vupiku je radio na registraciji motornih vozila, tako da je imao kontakte sa svima.“ kaže Tomislav Omrčenović prijatelj Dragutina Štica.

Svima su bili spremni pomoći i pronaći rješenja u svim situacijama.

„Čovjek koji je imao viziju, on je uvijek imao viziju i uvijek je i tu viziju probao prenositi na druge.“ kaže Berislav Vrančić, prijatelj Josipa Batarela.

A kada je rat počeo uništavati i vizije i ljude i njihov Vukovar, nisu dvojili. Zorislav zvan Gašo s očuhom je na najtežim položajima branio grad, a rukovanjem minobacačima oduševljavao suborce.

„Da su naši ljudi iz ushićenja vikali mu – to Gašo, bravo Gašo.“ kaže Ivan Anđelić.

I Josip Batarelo, zaljubljenik u Vukovar i Dunav, trener u veslačkom klubu, svojim je primjerom potvrdio ono što je učio generacije sportaša.

„I koji je ušao u borbu ne razmišljajući o sebi, već je ušao u borbu razmišljajući prije svega o Hrvatskoj, a mogu reći o svojoj djeci, mogu reći o Vukovaru.“ kaže Berislav Vrančić.

Sportsko srce otvoreno za sve ljude grada koji je volio imao je i Dragutin.

„On je bio predsjednik Društva Hajduka u Vupiku, ali je skupljao, tu su bili i pravoslavci i muslimani i inače kum je bio s velikim igračem Petrom Nadovezom.“ kaže Tomislav Omrčenović.

No vrijeme je umjesto sportskih – tražilo životnu borbu.

„I Amerikanci kažu – nemoj pitati što će država učiniti za tebe, već što ćeš ti učiniti za državu, e to je Čoba napravio, sebe je dao za državu.“ kaže Berislav Vrančić, prijatelj Josipa Batarela.

„Naš Gašo i njegov očuh su iz bolnice izvedeni i njegova majka Vida, nije našla za života ni sina, ni muža.“ kaže Ivan Anđelić, suborac Zorislava Gašpara.

„Kada sam čuo da je on nestao i na ovaj način završio, ja sam se slomio.“ kaže Tomislav Omrčenović, prijatelj Dragutina Štica.

Heroje Vukovara - ništa nije moglo slomiti.

Zorislav Gašpar i Dragutin Štic bit će sahranjeni na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, a Josip Batarelo na Gradskom groblju Miroševac u Zagrebu.

Njihovi prijatelji i suborci poručuju da svoje heroje nikada neće zaboraviti.