Objavljena posebna regulacija prometa za sutra u Vukovaru: Očekuje se nekoliko tisuća ljudi

Uoči posljednjeg ispraćaja Jean-Michela Nicoliera na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, oglasila se vukovarska policija.

Posebna regulacija prometa bit će uvedena na dijelu Ulice bana J. Jelačića u Vukovaru (od trgovačkog centra do skretanja za Ovčaru), u četvrtak, 6. studenoga, u vremenu od 8.00 do 16.00 sati, priopćili su iz PU vukovarsko-srijemske.

Putnički promet odvijat će se Ulicom bana J. Jelačića u Vukovaru, dok će se teretni promet preusmjeravati na područje Sotina - iz smjera Iloka i vukovarskom obilaznicom (Priljevo) prema Negoslavcima te dalje prema vozilima iz smjera Osijeka i Vinkovaca.

Molba građanima

S obzirom na očekivani veći broj sudionika policija moli građane i posjetitelje da svoja vozila parkiraju isključivo na predviđenim parkirališnim površinama u široj zoni groblja, kao i na predviđenom i označenom prostoru kod Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata.

"Policija će biti prisutna na terenu te će usmjeravati promet i parkiranje vozila, kako bi se osigurao nesmetan prometni tok i sigurno odvijanje događaja.

Molimo sve sudionike u prometu za strpljenje i razumijevanje, te za poštivanje privremene prometne regulacije i uputa policijskih službenika", stoji u policijskom priopćenju.

