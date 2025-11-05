Nicolierova majka poslala važnu poruku Hrvatima uoči pogreba: 'Ne želim to, ja pokapam sina'

Lyliane Fournier, majka vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera obratila se javnosti uoči posljednjeg ispraćaja u četvrtak. Fourniner je podsjetila da je prije svega riječ o pogrebu.

Jean-Michelova majka traži dostojanstven posljednji ispraćaj, doznaje RTL Danas. Zbog dostojanstva, smirenosti, poštovanja prema obitelji, molitve, Lyliane traži da nema bengalskih svjetala, da nema zastava (BBB, Armada, Torcida, Udruge Tigrovi, HOS, Pauci, Gromovi itd.), navode iz obitelji vukovarskog heroja.

"Ovo je sprovod, ja pokapam svoga sina", kazala je Lyliane Fournier.

Posljednji ispraćaj u Vukovaru

Vukovarski heroj Jean-Michel Nicolier na posljednji će počinak biti ispraćen u četvrtak, 6. studenog, u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru. Na sprovodu se očekuju tisuće ljudi.

Njegova majka i brat odlučili su da će ga pokopati u gradu za koji se borio i na kraju dao i svoj život. U Hrvatsku je stigao u ljeto 1991., nekoliko dana nakon 25. rođendana, a u obranu Vukovara uključio se kao pripadnik HOS-a.

Nakon pada grada vojnici JNA i srpske paravojske tražili su upravo mladog "Francuza" kako mu je bio nadimak. Našli su ga u vukovarskoj bolnici gdje je završio nakon ranjavanja. Iako je mogao i ranije napustiti grad pred padom, Jean-Michel je ostao. Odveden je iz bolnice u noći sa 20. na 21. studenog 1991. godine i pogubljen ispred hangara na Ovčari. Sada će biti pokopan samo nekoliko kilometara od mjesta gdje je ubijen.

Jean-Michel će biti pokopan uz najviše vojne počasti. Uz njegov lijes stajat će počasna straža i počasna desetina, a vojnici će nositi njegovu fotografiju, križ i odlikovanja. Obitelji će biti predana državna zastava.

Prema različitim procjenama, u Vukovaru bi se moglo okupiti od nekoliko tisuća do čak 40 tisuća ljudi, dirnutih pričom o 25-godišnjem Francuzu koji je dobrovoljno došao u Hrvatsku braniti Vukovar.

