'Čokogate' u Rijeci dobio epilog: Pala odluka o zaposleniku koji je sa stola gradonačelnice uzeo čokoladu

Priča o misterioznom nestanku pola čokolade sa stola u uredu riječke gradonačelnice Ive Rinčić, u slučaju "čokogate" koji je izazvao lavinu reakcija, dobila je epilog.

Naime, nakon što je incident za koji je javnost doznala u listopadu prijavljen Etičkom povjerenstvu, povjerenik je zaključio da je došlo do lakše povrede Etičkog kodeksa. Sukladno tome, zaposlenik koji se "osladio" i uzeo čokoladu iz salona dobio je opomenu koja neće utjecati na njegova prava u vezi s radom, potvrdili su iz Grada Rijeke za Novi list.

"Na temelju svih prikupljenih i raspoloživih podataka, povjerenik je pritužbu ocijenio osnovanom u smislu da je ponašanje zaposlenika bilo suprotno odredbama Etičkog kodeksa prema kojima su u obavljanju svojih zadaća službenici i namještenici dužni voditi računa da ne umanjuju osobni ugled, ugled Grada te povjerenje građana i pravnih osoba u službu i upravna tijela Grada", pojasnili su Upravnom odjelu za opće poslove Grada Rijeke.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Laka povreda službene dužnosti

Budući da je riječ o robi simboličke vrijednosti, odnosno čokoladi, povjerenik je predložio izricanje opomene zbog lake povrede službene dužnosti, a sve u svrhu poticanja savjesnog i odgovornog ponašanja tog zaposlenika, ali i međusobnog povjerenja i suradnje u odnosima službenika i namještenika.

Riječka je gradonačelnica ranije pojasnila da je iz sobe u kojoj radi otuđena čokoladica, a da je osoba uhvaćena na videosnimci prijavljena Etičkom povjerenstvu.

Na tom je videu zabilježeno nekoliko ljudi, inače zaposlenika Gradske uprave, koji su premještali namještaj u radnom salonu gradonačelnice Rinčić kada je jedan od njih uzeo čokoladu sa stola i spremio je u svoj džep.

Nakon što se priča proširila, policija je kontaktirala Rinčić i pitala želi li prijaviti krađu, što je ona odbila jer smatra da za to nema potrebe.

Gradonačelnica je tada istaknula da nije riječ o vrijednosti ni iznosu otuđene stvari, nego izgubljenom povjerenstvu te da je isključivo zbog toga zatraženo očitovanje Etičkog povjerenstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Mojmira iznenađena slučajem iz Rijeke: 'Gradonačelnici u uredu ukrao čokoladu'